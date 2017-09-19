Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине

Политика
19 сентября, 16:53 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 19, сентября. /ТАСС

В этой связи представитель делегации РФ Кристина Сукачева на сессии Совета ООН по правам человека призвала правозащитные органы "способствовать решительному искоренению всех этих позорных явлений"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия призвала правозащитные органы ООН способствовать искоренению безнаказанности в применении пыток в США, выразила тревогу в связи с этнической и религиозной нетерпимостью в странах Евросоюза, осудила преследование инакомыслия на Украине. На остроту этих проблем обратила внимание в своем выступлении во вторник на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российской делегации Кристина Сукачева.

"Вряд ли царящая в США безнаказанность в применении пыток, похищение граждан других стран, непропорциональное применение силы полицейскими, явно имеющее признаки расового предубеждения, использование труда несовершеннолетних и узаконенные телесные наказания детей могут давать Вашингтону право менторствовать и поучать других", - сказала она.

Дипломат также обратила внимание на продолжающееся "незаконное, неизбирательное и непропорциональное применение США военной силы за рубежом". По данным мониторинговой группы Airwars, в Ираке, Сирии и Ливии в результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибли 4734 мирных жителя. Неблагополучно положение и со свободой СМИ: по сведениям правозащитных организаций, в 2017 году в США зафиксировано 19 арестов сотрудников СМИ, 12 случаев обысков и изъятия оборудования, 11 физических нападений и четыре задержания журналистов на границе.

Выразив тревогу по поводу ситуации в правозащитной сфере в государствах Евросоюза, Сукачева привлекла внимание к растущей "этнической и религиозной нетерпимости, радикализму, мигрантофобии и цыганофобии". "Самое тревожное в этой ситуации то, что отдельные страны перенимают наихудший опыт у своих западных покровителей и наставников, - сказала дипломат. - Так, на Украине широко применяются пыточные методики по американским лекалам, по примеру прибалтийских стран сокращается образование нацменьшинств, проводятся шествия и митинги праворадикальных сил, преследуется инакомыслие и свободная пресса, насильственно ограничивается вещание на русском языке".

В этой связи представитель делегации РФ призвала правозащитные органы ООН "способствовать решительному искоренению всех этих позорных явлений".

Совет ООН по правам человека, состоящий из 47 стран, рассматривает на проходящей в Женеве 36-й сессии (11-29 сентября) актуальные правозащитные проблемы. Это, в частности, права мигрантов, детей, инвалидов, коренных народов, обеспечение гендерного равенства, положение на Украине, в Сирии, Йемене, Мьянме, Бурунди, Демократической Республике Конго.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока
3
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
4
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
5
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
6
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
7
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих
Темы дня
Новости партнеров
Реклама