Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия призвала правозащитные органы ООН способствовать искоренению безнаказанности в применении пыток в США, выразила тревогу в связи с этнической и религиозной нетерпимостью в странах Евросоюза, осудила преследование инакомыслия на Украине. На остроту этих проблем обратила внимание в своем выступлении во вторник на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российской делегации Кристина Сукачева.

"Вряд ли царящая в США безнаказанность в применении пыток, похищение граждан других стран, непропорциональное применение силы полицейскими, явно имеющее признаки расового предубеждения, использование труда несовершеннолетних и узаконенные телесные наказания детей могут давать Вашингтону право менторствовать и поучать других", - сказала она.

Дипломат также обратила внимание на продолжающееся "незаконное, неизбирательное и непропорциональное применение США военной силы за рубежом". По данным мониторинговой группы Airwars, в Ираке, Сирии и Ливии в результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибли 4734 мирных жителя. Неблагополучно положение и со свободой СМИ: по сведениям правозащитных организаций, в 2017 году в США зафиксировано 19 арестов сотрудников СМИ, 12 случаев обысков и изъятия оборудования, 11 физических нападений и четыре задержания журналистов на границе.

Выразив тревогу по поводу ситуации в правозащитной сфере в государствах Евросоюза, Сукачева привлекла внимание к растущей "этнической и религиозной нетерпимости, радикализму, мигрантофобии и цыганофобии". "Самое тревожное в этой ситуации то, что отдельные страны перенимают наихудший опыт у своих западных покровителей и наставников, - сказала дипломат. - Так, на Украине широко применяются пыточные методики по американским лекалам, по примеру прибалтийских стран сокращается образование нацменьшинств, проводятся шествия и митинги праворадикальных сил, преследуется инакомыслие и свободная пресса, насильственно ограничивается вещание на русском языке".

В этой связи представитель делегации РФ призвала правозащитные органы ООН "способствовать решительному искоренению всех этих позорных явлений".

Совет ООН по правам человека, состоящий из 47 стран, рассматривает на проходящей в Женеве 36-й сессии (11-29 сентября) актуальные правозащитные проблемы. Это, в частности, права мигрантов, детей, инвалидов, коренных народов, обеспечение гендерного равенства, положение на Украине, в Сирии, Йемене, Мьянме, Бурунди, Демократической Республике Конго.