Косачев: тезис о вмешательстве РФ в выборы в Германии в этот раз не понадобился

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тезис о вмешательстве русских в выборы Германии сошел на нет за несколько месяцев до дня голосования, поскольку исход волеизъявления граждан стал известен заблаговременно. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Задаюсь вопросом, почему тезис о "неизбежном русском вмешательстве" в германские выборы, активно раскручивавшийся на первом этапе избирательной кампании Берлином и остальными западными столицами, в последние пару-тройку месяцев полностью сошел с экранов?<...> Мой ответ - потому что исход (нужный системе исход) этих выборов стал понятен заблаговременно", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "русские идут" возникает только в двух случаях: либо когда совсем не получилось, либо когда непонятно, что получится, и нужно наивную публику дополнительно запугать. При этом, сенатор убежден, что ответ русо-параноиков: "а доказательств на этот раз не нашлось" - не выдерживает критики по той простой причине, что их и раньше ни разу не было.

Он привел в пример выборы президента во Франции, где шансы кандидата Эммануеля Макрона были не столь очевидными - и "русская версия" держалась на плаву до последнего. Сенатор также напомнил, что "в проигрыше Хилари Клинтон обвинили русских, которые хакнули почту, WikiLeaks не под контролем, потому что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден у русских, в Афганистане ничего не выходит, потому что русские с талибами заигрывают, не удалось свергнуть Асада, потому что ему русские помогают. И так далее. В этот же ряд политик поставил ситуацию с северокорейским лидером, отказ США от иранской сделки".

"И так везде. Безотказная технология. Думаю, если бы она была придумана еще во времена скандала с Моникой Левински, нам бы Билл Клинтон и тут умудрился привет передать. Однако времена еще были не те, приходилось отвечать за собственные поступки и прегрешения", - написал Косачев.

Он отметил, что сейчас многим кажется, что Russiansdidit решает все проблемы, на самом деле - ничего эта технология не решает, а во многих случаях усугубляет. "Но за роковые ошибки одних (что на выборах, что на войнах) расплачиваться предлагают другим. Не проще и не легче от этого никому, кроме авторов. А русофобствующая часть Запада выглядит все циничнее и примитивнее, до противного", - заключил глава международного комитета Совфеда.

Официальные предварительные результаты выборов в Германии

В Германии 24 сентября прошли парламентские выборы. Согласно официальным предварительным результатам, на выборах в Бундестаг победил консервативный блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско- социальный союз (ХДС/ХСС), набрав 33% голосов избирателей. На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 9,2%.