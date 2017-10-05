Россия может принять зеркальные меры к США, если RT признают иноагентом

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские ведомства могут принять зеркальные меры в отношении американских СМИ, если телеканал RT признают в США иностранным агентом. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
"Мы говорим о том, что у нас есть широкий набор инструментов, мы из него будем брать то, что абсолютно адекватно мерам, которые, возможно, с 17 октября, будут применены к нашим конкретным СМИ - RT и Sputnik. Если они (США) ничего не сделают, не перейдут в практическую реализацию этих угроз, то мы будем воздерживаться от подобных шагов. Но если такие шаги будут предприниматься, то они будут предприниматься в отношении американских СМИ и в первую очередь [будут распространяться] на те [СМИ], которые работают на Вашингтон", - сказал Климов, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Ранее сообщалось, что телеканал RT в США до 17 октября должен признать себя иностранным агентом. В случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала будут приняты серьезные меры вплоть до арестов, отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян.