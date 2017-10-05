Власти Крыма считают проявлением двойных стандартов резолюцию Европарламента по "меджлису"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Европарламент применил двойные стандарты, вынеся резолюцию с призывом отменить приговор замглавы запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу, осужденному по делу о массовых беспорядках в Крыму. Такое мнение в четверг ТАСС высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Ранее Европарламент выразил обеспокоенность в связи с приговором Чийгозу и призвал отменить решение суда. Также депутаты призвали отменить приговор журналисту интернет-издания "Крым. Реалии" (проект украинского отделения "Радио Свобода") Николаю Семену, который в сентябре получил условный тюремный срок за призывы к сепаратизму. Кроме того, Европарламент осудил приговор в отношении замглавы "меджлиса" Ильми Умерова и само решение о запрете в РФ "меджлиса".

"Это однозначно двойные стандарты... У меня есть тоже к ним вопросы: почему депутаты Европарламента не принимали экстренных решений по поводу захвата власти на Украине? Где были эти парламентарии - защитники прав человека?" - сказал он ТАСС.

С ним согласен заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек. "Для нашей страны эта организация уже потеряла авторитет. <…> Все мы знаем, где был Европарламент, когда Крым пытались задушить водной, продуктовой и энергетической блокадой", - сказал депутат.

Дела Чийгоза, Семены и Умерова

11 сентября Верховный суд Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Из материалов дела следует, что 26 февраля 2014 года во время митинга сторонников "меджлиса" погибли два человека, еще 79 получили травмы. Их организатором следствие считает Чийгоза.

22 сентября Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Николая Семена, обвинявшегося в призывах к экстремистской деятельности, к 2,5 годам лишения свободы условно. Сторона обвинения доказала, что Семена в авторской публикации, размещенной на сайте информационной службы "Крым. Реалии", призывал к изоляции Крымского полуострова и его жителей. Кроме того, в журналистском материале содержались призывы к проведению боевых операций для возвращения Крыма Украине.

27 сентября за призывы к сепаратизму Симферопольский районный суд приговорил члена "Меджлиса крымско-татарского народа" Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.

"Меджлис крымско-татарского народа" - запрещенная в РФ экстремистская организация. Иск о признании ее экстремистской был подан занимавшей в то время пост прокурора Крыма Натальей Поклонской 15 февраля 2016 года в ВС республики, который поддержал доводы истца. В сентябре прошлого года Верховный суд России подтвердил данное решение, таким образом, оно вступило в законную силу.