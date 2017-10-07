Захарова: депортация корреспондента НТВ с Украины напоминает "охоту на ведьм"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что выдворение корреспондента НТВ Вячеслава Немышева с Украины напоминает "охоту на ведьм".

"Немножко напоминает средневековую охоту на ведьм, - сказала она в субботу в эфире телеканала НТВ. - Забрали с улицы просто по звонку и по требованию какого-то гражданина, которому он не понравился".

Журналист Вячеслав Немышев был задержан 4 октября в Киеве сотрудниками полиции за мелкое правонарушение. По ее данным, во время установления личности было выявлено аккредитационное удостоверение для работы в провозглашенной Донецкой народной республике, что и стало основанием для проверки задержанного и последующего выдворения из страны.