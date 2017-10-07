Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжкеСпорт 7 октября, 21:16
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеемПолитика 7 октября, 21:14
Сборная Швеции возглавила группу A в отборе ЧМ-2018, разгромив команду ЛюксембургаСпорт 7 октября, 20:55
Сборная Нигерии обеспечила себе участие в финальном раунде ЧМ-2018Спорт 7 октября, 20:54
Тактаров: соревнования по ММА в Подмосковье были согласованыСпорт 7 октября, 20:52
КХЛ: арбитры верно оценили ситуацию с не засчитанным голом в ворота ЦСКАСпорт 7 октября, 20:50
Захарова: депортация корреспондента НТВ с Украины напоминает "охоту на ведьм"Политика 7 октября, 20:48
Син Тхэ Ён: южнокорейцы будут стараться стать такой же сильной командой, как российскаяСпорт 7 октября, 20:43
Никитин: игра со "Спартаком" стала хорошей тренировкой для хоккеистов ЦСКАСпорт 7 октября, 20:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что выдворение корреспондента НТВ Вячеслава Немышева с Украины напоминает "охоту на ведьм".
"Немножко напоминает средневековую охоту на ведьм, - сказала она в субботу в эфире телеканала НТВ. - Забрали с улицы просто по звонку и по требованию какого-то гражданина, которому он не понравился".
Журналист Вячеслав Немышев был задержан 4 октября в Киеве сотрудниками полиции за мелкое правонарушение. По ее данным, во время установления личности было выявлено аккредитационное удостоверение для работы в провозглашенной Донецкой народной республике, что и стало основанием для проверки задержанного и последующего выдворения из страны.