Торгпред РФ в США: действия Вашингтона препятствуют нормализации отношений с Москвой

ВАШИНГТОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Снятие флагов с заблокированных дипломатических объектов РФ в США - это противоправные, провокационные и недружественные действия тех представителей американских властей, которые хотят препятствовать нормализации отношений Вашингтона и Москвы. Убежденность в этом выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель России в США Александр Стадник.

"Это абсолютно противоправные, абсолютно провокационные и абсолютно недружественные действия тех людей, которые стараются препятствовать восстановлению нормальных отношений. Они своими руками прикоснулись к нашим государственным символам", - сказал он.

"Наше мнение здесь одно: флаги должны находиться на своих местах", - заявил Стадник.

Ранее в среду американские власти сняли российские флаги на зданиях российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Как сообщило посольство России в США, американской стороне в связи с этими действиями был выражен решительный протест. Кроме того, Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место.

США 3 сентября закрыли торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а также потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе. Американские власти дали Москве время до 1 октября на то, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли собрать вещи. Администрация США считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. При этом они по-прежнему являются собственностью России за исключением отделения торгпредства в Нью-Йорке, которое арендовалось.

Эти объекты перешли под фактический контроль Службы дипломатической безопасности Госдепартамента и его отдела иностранных миссий. Служба дипломатической безопасности - это "силовое" подразделение американского внешнеполитического ведомства, имеющее в США статус отдельного федерального правоохранительного ведомства. Оно занимается в том числе обеспечением безопасности шефа американской дипломатии и миссий за рубежом, пресекает случаи мошенничества с паспортами и визами, охраняет высокопоставленных иностранных должностных лиц в США.