Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Торгпред РФ в США: действия Вашингтона препятствуют нормализации отношений с Москвой

Политика
12 октября, 6:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Так Александр Стадник прокомментировал снятие американскими властями флагов с заблокированных дипломатических объектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Снятие флагов с заблокированных дипломатических объектов РФ в США - это противоправные, провокационные и недружественные действия тех представителей американских властей, которые хотят препятствовать нормализации отношений Вашингтона и Москвы. Убежденность в этом выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель России в США Александр Стадник.

Смотрите также
Консульство РФ в Сан-Франциско

"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в США

"Это абсолютно противоправные, абсолютно провокационные и абсолютно недружественные действия тех людей, которые стараются препятствовать восстановлению нормальных отношений. Они своими руками прикоснулись к нашим государственным символам", - сказал он.

"Наше мнение здесь одно: флаги должны находиться на своих местах", - заявил Стадник.

Ранее в среду американские власти сняли российские флаги на зданиях российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Как сообщило посольство России в США, американской стороне в связи с этими действиями был выражен решительный протест. Кроме того, Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место.

США 3 сентября закрыли торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а также потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе. Американские власти дали Москве время до 1 октября на то, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли собрать вещи. Администрация США считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. При этом они по-прежнему являются собственностью России за исключением отделения торгпредства в Нью-Йорке, которое арендовалось.

Эти объекты перешли под фактический контроль Службы дипломатической безопасности Госдепартамента и его отдела иностранных миссий. Служба дипломатической безопасности - это "силовое" подразделение американского внешнеполитического ведомства, имеющее в США статус отдельного федерального правоохранительного ведомства. Оно занимается в том числе обеспечением безопасности шефа американской дипломатии и миссий за рубежом, пресекает случаи мошенничества с паспортами и визами, охраняет высокопоставленных иностранных должностных лиц в США.

Смотрите также

Антонов: недружественные шаги США противоречат заверениям о планах наладить диалог с РФ

Генконсульство РФ в Сан-Франциско назвало решение Госдепартамента недружественным шагом

Россия направила США протест из-за срыва флагов с объектов в Сан-Франциско

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
2
Посол РФ в США: недружественные шаги Вашингтона мешают наладить диалог с Москвой
3
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу "Белая вдова"
4
WSJ: власти России модифицировали софт "Лаборатории Касперского" для шпионажа за США
5
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама