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Врио губернатора Псковской области представили местной администрации

Политика
13 октября, 9:37 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 13, октября. /ТАСС

Михаил Ведерников признался, что регион для него новый, и отметил, что рассчитывает на поддержку местных коллег

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ПСКОВ, 13 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов представил в пятницу врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональной администрации, представителям правоохранительных органов и общественности, передает корреспондент ТАСС.

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"Все особенности приграничного региона Михаилу Юрьевичу знакомы по Калининграду. Он опытный, надежный, готов к диалогу, его опыт будет востребован в Псковской области", - сказал полпред после того, как зачитал указ президента РФ о досрочном прекращении полномочий Андрея Турчака и назначении врио губернатора.

Ведерников признался, что регион для него новый, и добавил, что рассчитывает на поддержку местных коллег. "Буду руководствоваться принципом преемственности, никаких резких кадровых решений не будет", - отметил врио Псковской области.

12 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Ведерников, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", в этот же день назначил бывшего губернатора Псковской области Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.

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