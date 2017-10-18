В партии "Яблоко" заявили, что Собчак не является помехой кампании Явлинского

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ, не может претендовать на электорат основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя "Яблока" Николай Рыбаков.

"Ни в какой степени Ксения Собчак не может повлиять на электорат нашего кандидата Григория Явлинского. Претендовать она может на какой угодно электорат, а получить только гламурный, тот, что живет в пределах Садового кольца Москвы", - сказал он, комментируя заявление телеведущей о выдвижении.

По его мнению, Ксения Собчак "является одним из создателей нынешнего режима власти". "Она внесла огромный вклад в одурманивание людей, в первую очередь молодежи, своим шоу "Дом 2" и сформировала отношение молодежи к происходящему в стране, в мире. А наш кандидат предлагает изменить эту политику и это отношение", - пояснил он.

Сам Явлинский в Twitter прокомментировал ситуацию так: "Прохоров - 2018. Понятно - откуда появился, понятно - куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?"

Прохоров - 2018. Понятно - откуда появился, понятно - куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим? — Григорий Явлинский (@yavlinsky) October 18, 2017

В прошлых президентских выборах в 2012 году участвовал бизнесмен Михаил Прохоров, он был самовыдвиженцем.

Президентская кампания

Избирательная кампания по выборам президента официально начнется в период 7-17 декабря, выборы пройдут 18 марта. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, должны пройти после назначения выборов Советом Федерации в декабре.

Согласно закону "О выборах президента РФ", кандидата на пост главы государства могут выдвигать как парламентские, так и непарламентские партии, однако последним для регистрации кандидата необходимо собрать в его поддержку 100 тыс. подписей избирателей. Гражданин РФ может баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец, ему для регистрации надо собрать 300 тыс. подписей.

В Центризбиркоме России ранее заявляли, что пока избирательная кампания не назначена, никто не является официальным кандидатом. После объявления о начале кампании ЦИК будет готов рассмотреть в установленном порядке документы всех претендентов на пост главы государства.