Небензя: РФ не допустит произвольной интерпретации резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Россия не допустит произвольной интерпретации принятой Советом Безопасности ООН резолюции об установлении перемирия в Сирии, а также требует от США прекратить угрозы в адрес Дамаска. Об этом заявил в субботу постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя по итогам голосования в Совбезе.

Он выразил "глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии". "Сразу предупреждаем: мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - сказал дипломат.

СБ ООН в субботу единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Как заявил Василий Небензя, Россия "поддержала этот документ, поскольку он побуждает сирийские стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей на этот счет и переговорной работе по общей деэскалации и установлению длительных гуманитарных пауз на всей территории страны". Дипломат обратил особое внимание на то, что перемирие не распространяется на операции против террористических организаций в Сирии, которая, по его словам, "будет продолжена".

Переговоры по проекту резолюции, подготовленному Кувейтом и Швецией, длились более десяти дней, и перед голосованием в Совбезе западные страны пытались оказать давление на Россию, чтобы избежать блокировки резолюции. В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать решение Совета Безопасности. Сразу после голосования постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в затягивании принятия резолюции.

Как заявил постпред РФ, согласование резолюции заняло продолжительное время, так как Россия не поддерживала заложенную в ней изначально "директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длительный срок, просто потому, что это в таком виде невыполнимо". "Директивой без конкретных договоренностей враждующих сирийских сторон прекращения огня не наступает. Такой оторванный от жизни подход точно не поможет решению неотложных гуманитарных вопросов в Сирии", - подчеркнул Небензя. По его словам, необходимо, чтобы "требования Совета Безопасности подкреплялись конкретными договоренностями на земле".

Он поблагодарил соавторов резолюции за "неустанные усилия" и "стремление достичь компромисса", а также отметил, что "подавляющее большинство делегаций" в ходе переговоров по тексту документа "демонстрировало искренний настрой на совместный поиск решения".

"Не должна стать предлогом для войны"

После голосования Небензя заявил журналистам, что России в ходе переговоров по резолюции удалось добиться того, чтобы документ не стал предлогом для начала военных действий против Сирии.

"Мы так долго вели переговоры по этой резолюции, так как хотели убедиться, что она не будет использоваться в качестве предлога для каких-либо военных действий. Мы слышали некоторые тревожные высказывания на этот счет в последние дни, в том числе сегодня, некоторые из них были очень воинственными. Поэтому мы четко сказали, что никому не позволим интерпретировать эту резолюцию в качестве предлога для военных действий", - сказал дипломат.