Поклонская назвала морским терроризмом задержание властями Украины судна из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская квалифицировала как терроризм задержание властями Украины рыболовецкого судна "Норд" с керченскими рыбаками.

"Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну <...> они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия "властей" Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности", - заявила в четверг Поклонская, слова которой приводит ее пресс-служба.

По мнению российского парламентария, причастных к задержанию необходимо отправить под суд. "Дорога у террористов одна, а в данном случае - как минимум международный трибунал", - считает парламентарий.

Пограничная служба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило против Госпогранслужбы Украины уголовное дело по статье 211 УК РФ ("Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава"). Накануне, 4 апреля, адвокат капитана сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда "на временно оккупированную территорию".