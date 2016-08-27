Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Киргизии проверяет информацию о погибших при пожаре в Москве гражданах страны

Происшествия
27 августа, 12:18 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
"На место трагедии выехали сотрудники посольства в РФ, которые изучат обстоятельства случившегося", - указали в министерстве республики
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 27 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. МИД Киргизии проверяет информацию о наличии граждан страны среди погибших в результате пожара на складе типографии на северо-востоке Москвы.

Смотрите также
Спасатели на крыше складского здания компании "Печатный Экспресс", где произошел пожар. По предварительным данным, причиной пожара на складе стало короткое замыкание в электрооборудовании
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На место трагедии выехали сотрудники посольства в РФ, которые изучат обстоятельства случившегося", - указали в МИД республики.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы, все погибшие при пожаре на складе типографии - граждане Киргизии. "По предварительной информации, имеющейся на этот момент, все погибшие - граждане Киргизии, которые работали на складе этой типографии", - сказал он. По его словам, все легально работали в Москве.

По версии следствия, сегодня утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших.

Погибшие находились в РФ легально

Полиция подтвердила, что рабочие, погибшие в результате пожара на складе типографии в Москве, находились в России законно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Погибшие во время пожара на Алтуфьевском шоссе люди, по предварительным данным, находились на территории Москвы на законных основаниях", - сказали в главке.

Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий

Смотрите также

Источник: погибшие в результате пожара на северо-востоке Москвы - граждане Киргизии
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
На складе на северо-востоке Москвы произошел пожар

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
6
Число пострадавших из-за тайфуна "Миндуль" в Японии возросло до 67
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
2
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
3
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
4
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
5
Мутко: результаты россиян на ОИ-2016 могут попытаться дискредитировать
6
Рогозин скептически отнесся к запуску на Украине производства Ан-178
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама