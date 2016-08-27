МИД Киргизии проверяет информацию о погибших при пожаре в Москве гражданах страны

БИШКЕК, 27 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. МИД Киргизии проверяет информацию о наличии граждан страны среди погибших в результате пожара на складе типографии на северо-востоке Москвы.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На место трагедии выехали сотрудники посольства в РФ, которые изучат обстоятельства случившегося", - указали в МИД республики.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы, все погибшие при пожаре на складе типографии - граждане Киргизии. "По предварительной информации, имеющейся на этот момент, все погибшие - граждане Киргизии, которые работали на складе этой типографии", - сказал он. По его словам, все легально работали в Москве.

По версии следствия, сегодня утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших.

Погибшие находились в РФ легально

Полиция подтвердила, что рабочие, погибшие в результате пожара на складе типографии в Москве, находились в России законно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Погибшие во время пожара на Алтуфьевском шоссе люди, по предварительным данным, находились на территории Москвы на законных основаниях", - сказали в главке.

Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий