МИД Киргизии проверяет информацию о погибших при пожаре в Москве гражданах страны

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БИШКЕК, 27 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. МИД Киргизии проверяет информацию о наличии граждан страны среди погибших в результате пожара на складе типографии на северо-востоке Москвы.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"На место трагедии выехали сотрудники посольства в РФ, которые изучат обстоятельства случившегося", - указали в МИД республики.
Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы, все погибшие при пожаре на складе типографии - граждане Киргизии. "По предварительной информации, имеющейся на этот момент, все погибшие - граждане Киргизии, которые работали на складе этой типографии", - сказал он. По его словам, все легально работали в Москве.
По версии следствия, сегодня утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших.
Полиция подтвердила, что рабочие, погибшие в результате пожара на складе типографии в Москве, находились в России законно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"Погибшие во время пожара на Алтуфьевском шоссе люди, по предварительным данным, находились на территории Москвы на законных основаниях", - сказали в главке.
Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий