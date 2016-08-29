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Состояние пострадавших на пожаре на складе в Москве оценивается как стабильно тяжелое

Происшествия
29 августа, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
ЧП произошло 27 августа на Алтуфьевском шоссе, погибли 17 человек
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние трех пострадавших в ходе пожара на складе на Алтуфьевском шоссе 27 августа как стабильно тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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"Состояние трех пострадавших оценивается как стабильно тяжелое", - сказали в пресс-службе.

Пожар возник утром 27 августа в одном из складских помещений на Алтуфьевском шоссе в Москве, огонь распространился по всей площади четырехэтажного здания. При ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы.

Позднее в больнице скончалась одна из пострадавших. Среди погибших трое имели российское гражданство, остальные - граждане Киргизии.

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Источник: руководство сгоревшего склада в Москве дало недостоверные данные о наличии людей

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