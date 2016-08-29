Состояние пострадавших на пожаре на складе в Москве оценивается как стабильно тяжелое

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние трех пострадавших в ходе пожара на складе на Алтуфьевском шоссе 27 августа как стабильно тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Состояние трех пострадавших оценивается как стабильно тяжелое", - сказали в пресс-службе.

Пожар возник утром 27 августа в одном из складских помещений на Алтуфьевском шоссе в Москве, огонь распространился по всей площади четырехэтажного здания. При ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы.

Позднее в больнице скончалась одна из пострадавших. Среди погибших трое имели российское гражданство, остальные - граждане Киргизии.