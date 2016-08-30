Около 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Около 70 авиарейсов будут во вторник выполнены с задержками в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московских аэропортов.

Так, по данным на 20:10 мск, в Домодедове задержано 56 рейсов и один рейс отменен. Во Внукове задержаны 17 рейсов и также отменен один рейс.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Шереметьева, стихия не повлияла на работу аэропорта, воздушная гавань принимает самолеты в штатном режиме. В пресс-службе Домодедова отметили, что "в связи с метеоусловиями в аэропорту введены увеличенные интервалы на вылет воздушных судов". Как следствие, изменяется и фактическое время вылета из аэропорта, добавили в Домодедове.

В пресс-службе Внукова сообщили, что за вторник из-за плохих метеоусловий, на запасной аэродром в Шереметьеве ушли четыре самолета и еще два в Домодедове, а из Домодедова во Внуково было перенаправлено три рейса.

Стихия также бушует и на Дальнем Востоке. Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение было объявлено в Приморском крае 28 августа. По прогнозу, непогода будет бушевать три дня и более.

Организаторы Восточного экономического форума (ВЭБ) начали подготовку объектов форума к удару циклона. На ВЭФ, который стартует во Владивостоке 2 сентября, участники форума начнут массово прибывать уже завтра. По данным онлайн-табло аэропорта Владивостока на 20:30 мск, массовых задержек прилетов нет, из Москвы задержан только один рейс - FV6481 авиакомпании "Россия".

Как сообщил официальный представитель авиакомпании, метеоусловия скажутся на вылете некоторых рейсов во Владивосток.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями три воздушных судна авиакомпании "Россия" воспользовались запасными аэродромами. В частности, самолет рейса FV6072 из Махачкалы во Внуково приземлился в Домодедове. Два рейса ушли в Шереметьево. В частности, рейсы FV6552 из Сочи и FV6144, выполняемые на дальнемагистральных самолетах Boeing 747, приземлились в Шереметьеве", - сказал он.

По его словам, рейс FV6781 задержан на полтора часа. Сейчас самолет Boeing 747 для этого рейса перелетает из Шереметьева во Внуково.

Он добавил, что три самолета авиакомпании "Россия" из-за метеоусловий в Московском регионе воспользовались запасными аэродромами.

"Фактическая погода во время ухода на запасной аэродром сопровождалась грозой, значительной кучевой дождевой облачностью по нижней границе 1500 метров со сдвигом ветра на полосе. Следовательно, данный уход отразится на суточном выполнении полетов, в частности, на рейсе FV6481 из Внукова во Владивосток. И может сказаться на вылете рейса FV6781 во Владивосток", - отметил представитель авиакомпании.

В Москве 30 августа прошла гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах с градом, при грозе отмечалось усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы взяли под усиленный контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.