В 10 районах Приморья после тайфуна полностью или частично обесточен 51 населенный пункт

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Полностью или частично обесточены 51 населенный пункт в 10 районах Приморья, спасатели и энергетики после тайфуна осматривают с воздуха линии электропередачи в четырех районах края в поисках повреждений, сообщает в субботу ГУМ МЧС России по Приморскому краю.

"Представители энергосетей совместно с экипажами вертолетов МЧС России проводят осмотр линий электропередач с воздуха в Кавалеровском, Дальнегорском, Ольгинском, Лазовском районах для поиска мест обрывов и повреждения ЛЭП. В ходе воздушной разведки проводится уточнение необходимых материальных запасов для проведения ремонтных работ, а также возможность оперативно доставить их на место аварийного участка, особенно в труднодоступные районы. На сегодняшний день бригадами электросетей организованы работы по возобновлению подачи электроэнергии в 51 населенном пункте в 10 муниципальных образованиях края, которые полностью или частично остались без света", - говорится в сообщении.

Также ведется работа по восстановлению телефонной связи, в частности, вертолет Ми-8 МЧС России доставит необходимое для этого оборудование в Дальнегорский район.

Авиация МЧС с воздуха ищет людей, которым нужна помощь, доставляет продукты, воду, детское питание и медикаменты в пострадавшие населенные пункты и эвакуирует из них людей.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.