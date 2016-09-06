Скандал в Коми выявил коррупционные схемы в ЖКХ перед отопительным сезоном

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Разрастающийся в преддверии отопительного сезона скандал в республике Коми, в котором фигурируют уже арестованный в прошлом году экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и три сменяющих друг друга руководителя местной энергетической компании, входящей в структуру группы "Ренова" бизнесмена Виктора Вексельберга, привлек внимание президента Владимира Путина и высветил коррупционные схемы в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Поводом для разоблачений стала жалоба исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Гапликова лично президенту Владимиру Путину на неготовность "Воркутинских ТЭЦ" к отопительному сезону. Поручение президента разобраться в ситуации в течение двух недель повлекло за собой обыски и задержания как в компании "Т Плюс", которой принадлежат "Воркутинские ТЭЦ", так и в самой группе "Ренова".

Гапликов подчеркнул, что "Т Плюс" хочет продать компанию. Также он отметил, что энергосистема республики в течение последних лет практически не модернизировалась. Все это, по его словам, поставило под угрозу начало отопительного сезона в регионе.

По данным следствия, руководители "Т Плюс" Михаил Слободин, Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер на протяжении нескольких лет давали взятки чиновникам Коми за поддержание высоких тарифов на энергию. Следствие напрямую связало топ-менеджеров с делом Гайзера, который возглавлял республику с 2015 года, а сейчас находится под арестом.

При этом долг коммунальных предприятий Воркуты перед Воркутинскими ТЭЦ составил в 2016 году 6,3 млрд руб., причем 4 млрд руб. приходится на распределительную компанию "Тепловые сети Воркуты", директор которой Игорь Попов был приговорен к двум годам лишения свободы.

По данным следствия, Попов вместо выплат "Воркутинским ТЭЦ" выводил средства в офшорную кипрскую компанию.

Путин поручил "пресечь безответственность", которая осложняет работу компании "Воркутинские ТЭЦ", которой принадлежат две угольные теплоэлектростанции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также котельная, практически полностью обеспечивающие Воркуту теплом и горячей водой.

После встречи прокуратура республики Коми начала проверку готовности теплоснабжающей системы города Воркуты к бесперебойному прохождению зимнего максимума.

Сам Вексельберг, занимающий седьмое место в списке Forbes с состоянием в $10,5 млрд, пока не комментировал ситуацию в Коми, а его представитель заявил, что обыски в "Ренове" не связаны с текущей деятельностью компании.

Словесные интервенции

Прокуроры незамедлительно отреагировали на поручение Путина. Прокуратура республики Коми начала проверку готовности теплоснабжающей системы города Воркуты к бесперебойному прохождению зимнего максимума.

Незадолго до задержания глава "Т Плюс" Вайнзихер рассказал вице-премьеру России Аркадию Дворковичу о завершении разработки долгосрочной программы модернизации объектов "Воркутинских ТЭЦ" до 2019 года объемом более 1,7 млрд руб. По итогам совещания в пресс-релизе компании было отмечено, что "ни текущей энергетической безопасности, ни надежному прохождению осенне-зимнего периода ничто не угрожает".

Тогда же на встрече руководство компании озвучило объем накопленных долгов конечных потребителей. В компании связывали долги с "бездействием со стороны прежнего руководства республики". Компания "Т Плюс" также поспешила заверить, что не собирается продавать "Воркутинские ТЭЦ" и сконцентрирована на организации бесперебойной работы предприятия.

Однако, несмотря на заверения топ-менеджеров, 5 сентября в "Т Плюс" и "Ренова" прошли обыски, а вечером стало известно, что глава компании Борис Вайнзихер, а также совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик задержаны по подозрению в даче взяток на сумму более 800 млн руб. бывшему руководству республики Коми.

Еще один фигурант дела - бывший руководитель компании и уже бывший глава "Вымпелкома" - Михаил Слободин находится заграницей. Все трое в 2007-2014 годах последовательно становились руководителями энергохолдинга.

Вайнзихер и Ольховик уже доставлены в Сыктывкар, где ожидается, что в среду им будет избрана мера пресечения. Официальный представитель Следственного Комитета Владимир Маркин сообщил, что в отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Слободин, по данным источников в СМИ, обещал вернуться в Россию до конца недели и дать показания.

Жизнь после задержаний

Компании поспешили "избавиться" от своих топ- менеджеров, ставших в течение двух дней из успешных и известных людей фигурантами дела. Вместо Вайнзихера исполняющим обязанности генерального директора "Т Плюс" назначен Андрей Вагнер. "Вымпелком" объявил, что принял отставку Михаила Слободина. Совет директоров "Вымпелкома" сегодня временно назначил на пост гендиректора компании Шелля Мортена Йонсена.

СМИ не случайно назвали дело, развернувшееся вокруг "Т Плюс", крупнейшим коррупционным скандалом за последние несколько лет. Сама компания занимает значительную долю рынка и является одним из крупнейших в мире производителей тепла. На нее приходится около 7% от установленной мощности всех электростанций страны и около 10% рынка централизованного теплоснабжения.

"Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 миллионов физических и более 160 000 юридических лиц. В 2015 году компания получила убыток 9,9 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности. Впрочем, этот год компания начала достаточно успешно, увеличив чистую прибыль в 1,7 раза - до 117 млн руб. Численность сотрудников компании составляет более 50 тыс. человек.

Новое руководство холдинга заявило, что скандал не повлиял на работу компании, она продолжает деятельность в нормальном режиме во всех 16 регионах.

"Все станции и теплосетевые компании проводят плановую подготовку оборудования к работе в осенне - зимний период", - заявил Вагнер. Также, согласно сообщению компании, "Т Плюс" сотрудничает со следствием.

В свою очередь министерство энергетики заверило, что прилагает максимум усилий для того, чтобы компания выполнила в полном объеме взятые на себя обязательства по ремонту и модернизации Воркутинской ТЭЦ-2. Пока работы по ремонту оборудования на Воркутинской ТЭЦ-2 идут по плану, однако окончательную оценку готовности к отопительному сезону даст региональная комиссия.