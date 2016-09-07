Жители Приморья собрали десятки тонн помощи для пострадавших от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Жители Приморья всего за несколько дней собрали десятки тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Вещи, продукты питания, воду и предметы гигиены отправляют вертолетами МЧС и грузовиками, которые выделяют предприятия, сообщает корреспондент ТАСС.

Арсеньев пришел на помощь

Город Арсеньев, не пострадавший от паводка, пришел на помощь соседним районам - Чугуевскому и Кавалеровскому, которые приняли на себя основной удар стихии. Первый грузовик с продуктами и предметами первой необходимости вышел в село Чугуевку уже 2 сентября, когда еще шли дожди, сказала ТАСС пресс-секретарь администрации Арсеньева Ольга Диденко.

"У многих в близлежащих районах проживают друзья, родственники. Каждый житель города понимает, что значит в одночасье остаться без крыши над головой, без одежды, пропитания, чистой питьевой воды. Из нашего города за несколько дней вертолетами и машинами было отправлено почти 50 тонн гуманитарной помощи в отрезанные водой села", - сказала представитель администрации.

С первых же дней помощь оказывают крупные предприятия Арсеньева. В частности, завод "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" выделил вертолет, который доставляет в села Чугуевского района хлеб, воду, медикаменты, консервы, детское питание, вещи. Часть гуманитарной помощи закупается на средства, выделенные предпринимателями Арсеньева.

#приморье#тайфун#лайонрок#беда# Фото опубликовано Надежда (@nadya19763) Сен 6 2016 в 1:32 PDT

Пострадавшие районы помогают соседям

Гуманитарную помощь собирают даже в районах, которые сами пострадали от паводка. Уссурийский городской округ, где несколько сел находятся в транспортной изоляции, готов поделиться необходимым со своими соседями.

"На сегодняшний день собрано около тонны вещей первой необходимости - женская и детская одежда, одеяла, подушки, а также продукты питания. На следующей неделе, в понедельник, планируется отправить машину с гуманитарной помощью в Кавалеровский район", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы администрации городского округа Ольга Тесленко.

В округе открыты два пункта приема гуманитарной помощи.

"Больше всего люди, пострадавшие от наводнения, нуждаются в теплых вещах, ведь сейчас ночи уже холодные. Требуются постельные принадлежности - пододеяльники, наволочки, простыни, а также продукты питания, предпочтительно консервы, крупы, макароны, сублимированные продукты. Можно привозить портативные газовые плитки и газовые баллоны", - отметила замдиректора уссурийского филиала Приморского центра социального обслуживания населения Ирина Колесникова.

Кавалеровский район помощи очень нехватает. Люди сидят голодные и холодные. #владивосток #лайонрок #хроникипотопа #приморье #приморский #упал_мост Фото опубликовано Таня Глаголева (18+) (@taisi.fast) Сен 6 2016 в 6:25 PDT

Предприниматели выделяют транспорт

Предприниматели Владивостока по собственной инициативе выделяют транспорт для доставки собранной в столице Приморья гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

"5 сентября в пункт временного размещения (ПВР) села Булыгово - Фадеево Чугуевского района отправился большегрузный автомобиль. Автотранспорт выделил один из местных предпринимателей. Сегодня автомобиль этой же компании отправляется в Кавалеровский район", - сказала ТАСС представитель департамента труда и социальной защиты администрации края Елена Сумина.

"В большинстве своем благотворители не называли себя. Наш почти женский коллектив нашел в лице добровольцев настоящих помощников", - поделилась заместитель директора Приморского центра социального обслуживания населения Мария Кузьмина.

По ее словам, на сегодня уже собрано достаточно одежды и обуви. Сейчас пострадавшие от паводка больше всего нуждаются в средствах личной гигиены и бытовой химии.

"Наши специалисты сделают все необходимое, чтобы собранное и отправленное неравнодушными к чужой беде людьми дошло адресно до каждой пострадавшей семьи. Мы усилим контроль за распределением помощи, будем разбираться с каждым сигналом о нарушениях", - заверила глава департамента труда и социальной защиты Лилия Лаврентьева.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. На 6 сентября пострадавшими признаны 18 из 34 муниципальных образований Приморья, остаются подтопленными более трех тысяч жилых домов в 10 муниципальных образованиях, а также более шести тысяч приусадебных участков.