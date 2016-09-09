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Полицейские установили водителя микроавтобуса, перевозившего налетчиков на инкассаторов

Происшествия
9 сентября, 15:46 UTC+3
Водитель уже доставлен в территориальный отдел полиции для проведения допроса
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Установлен водитель микроавтобуса, который перевозил напавших на автомобиль инкассации в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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"Сотрудники полиции установили водителя микроавтобуса, который перевозил злоумышленников, напавших на автомобиль инкассации", - сказала она.

По словам Волк, налетчики, бросив "Жигули", пересели в микроавтобус. "Водитель данного транспортного средства доставлен в территориальный отдел полиции для проведения допроса. Мероприятия по розыску и задержанию причастных к совершению преступления продолжаются", - уточнила представитель МВД.

Накануне на Вишневой улице на северо-западе Москвы произошло нападение на инкассаторов Альфа-банка. В рамках плана "Перехват" оперативники уголовного розыска обнаружили два автомобиля, на которых скрылись неизвестные.

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