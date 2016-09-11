Энергоснабжение двух пострадавших от паводка районов Приморья восстановлено

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Энергетики полностью восстановили в воскресенье энергоснабжение двух пострадавших от паводка районов Приморского края. Все села Чугуевского и Лазовского районов получают электроэнергию в полном объеме, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе предприятия "Приморские электрические сети".

"За минувшие сутки предприятие полностью восстановило электроснабжение в населенных пунктах Чугуевского и Лазовского районов. Энергетики выполнили перетяжку оборванных проводов, восстановили поврежденные пролеты ЛЭП, расчистили линии от смытых потоками воды веток и деревьев", - отметил представитель компании.

Пока остаются без энергоснабжения села Ольгинского района края Фурманово и Молдавановка. "Вертолетный осмотр, выполненный энергетиками, показал многочисленные повреждения на линиях электропередачи, к которым подключены села. Из-за подъема воды, сильного разлива и изменения русел рек Арзамазовка и Аввакумовка доехать на высокопроходимой технике до мест повреждения пока невозможно", - сказали в компании.

Также нет энергоснабжения в Красноармейском районе. Энергообъекты были принудительно отключены во избежание повреждения электропроводки в жилых домах и обеспечения безопасности местных жителей во время подъема воды. После отступления воды начнутся работы по подключению потребителей.

Кроме этого, продолжаются аварийно-восстановительные работы на участке ЛЭП "Черемшаны-Пластун" в Тернейском районе. Специалисты готовят линию к включению. Поселок Пластун получает сейчас энергоснабжение от объектов предприятия "Тернейлес".

Последствия паводка

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков.

Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

За сутки восстановлено электроснабжение в семи населенных пунктах Приморья. Восстановлена связь с девятью населенными пунктами. Однако остаются подтопленными 947 жилых домов в восьми муниципальных образованиях. Кроме этого, вода подтопила 1766 приусадебных участков.

Также имеют повреждения 35 участков дорог в восьми муниципальных образованиях. В шести пунктах временного размещения находятся 300 человек, из них 61 ребенок.