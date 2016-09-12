МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Ренова" настроена на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, расследующими уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения председателю совета директоров ПАО "Т Плюс" Евгению Ольховику и генеральному директору ПАО "Т Плюс" Борису Вайнзихеру. "Ренова" подготовила материалы по деятельности "Т Плюс" в 16 регионах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Специалистами группы подготовлен подробный аналитический материал, детально освещающий все аспекты деятельности компании "Т Плюс" в 16 субъектах Российской Федерации и, в частности, в Республике Коми, в том числе - ее взаимоотношения с федеральными, республиканскими и муниципальными властями", - говорится в сообщении.