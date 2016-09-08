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Прокуратура обнародовала результаты проверки по делу "Т Плюс"

Происшествия
8 сентября, 10:32 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
По данным ведомства, ЗАО КЭС, правопреемником которого стало "Т Плюс", вместо модернизации сетей в Коми давало взятки властям
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Бывший генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер

Бывший генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер

© Наталия Казаковцева/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС, правопреемником которого в результате реорганизации стало ПАО "Т Плюс") на протяжении многих лет не вкладывало средства в модернизацию объектов энергоснабжения заполярного города Воркута в Коми, а Служба Республики Коми по тарифам не контролировала исполнение программ модернизации систем ЖКХ.

Таковы результаты проверки, которую провела республиканская прокуратура по поручению Генпрокуратуры РФ и президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении надзорного органа.

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"Проведенная в августе 2016 года проверка позволила дать ответ на вопрос - за что руководители КЭС передали свыше 800 млн рублей в качестве незаконного вознаграждения бывшему руководству региона. С попустительства высших чиновников Коми, получавших крупные взятки, КЭС на протяжении многих лет не вкладывало средства в модернизацию объектов энергоснабжения Воркуты, а Служба Коми по тарифам вопреки требованиям закона не контролировала вопрос разработки и реализации этой организацией программ по модернизации систем жизнеобеспечения", - сообщила прокуратура.

В итоге, подчеркивает ведомство, потребители оплачивали услуги компании, ветхие сети которой в условиях Крайнего Севера эксплуатировались с 18% потерями тепла. При этом собираемость платежей с потребителей Воркуты за оказанные услуги достаточно высока и превышает 90%.

Дело "Т Плюс"

Возбуждение уголовного дела в отношении руководства "КЭС" предшествовали длительная работа прокуратуры и правоохранительных органов Коми, кропотливый сбор материалов и меры по декриминализации жилищно-коммунального комплекса Воркуты, принимаемые в 2013-2014 годах в связи с крупной задолженностью перед ресурсоснабжающей организацией (около 5 млрд рублей).

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"В ходе прокурорских проверок было установлено, что ООО "Тепловые сети Воркуты" (ООО "ТСВ") и еще 16 организаций сферы ЖКХ Воркуты, которые подавали тепло, воду, управляли жилфондом и брали плату за "коммуналку", контролировались ООО "Коми коммунальный сервис", 51% уставного капитала которого принадлежит компании Basley Management Limited (Кипр)", - отметила прокуратура.

В результате проверок было возбуждено 36 уголовных дел, по уже рассмотренным делам суды признали виновными 15 человек. В частности, к реальным срокам лишения свободы были приговорены бывший гендиректор "ТСВ", а затем и мэр Воркуты Анатолий Пуро, затем сменивший его на посту директора "ТСВ" Игорь Попов и руководитель управляющей компании "Горняцкое" Наталья Павлова. Дальнейшая работа правоохранителей на установление конечных получателей денег выявила связь Basley Management Limited и ряда других кипрских компаний с ЗАО "КЭС".

Показания Ромаданова и Первакова

Ситуация кардинально изменилась в начале 2016 года после возбуждения уголовного дела в отношении руководителя республиканской службы по тарифам Ильи Первакова, обвиняемого в получении взятки за действия в пользу компаний энергетического и коммунального комплекса региона. Кроме того, второе уголовное дело возбуждено в отношении отбывающего наказание Попова и двоих руководителей ООО "Коми коммунальный сервис", которое оказалось подконтрольно ПАО "Т Плюс" и лицам, аффилированным с бывшим руководством региона.

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"Управление ФСБ по Республике Коми расследует три уголовных дела, два из которых возбуждены по материалам прокурорских проверок, по фактам противоправных действий в сфере энергетики со стороны компаний, контролировавшихся бывшими руководителями республики", - отметила прокуратура.

Незадолго до инициирования уголовного преследования топ-менеджмента ЗАО КЭС из СК поступили материалы, полученные в ходе расследования дела Гайзера (в первую очередь, показания фигуранта дела, бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова, курировавшего энергетику, при этом бизнес-интересы семьи Ромаданова напрямую были связаны с этой сферой), а накануне возбуждения дела прокурор Республики Коми заключил с бывшим руководителем региональной службы по тарифам Перваковым досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Как сообщал ТАСС ранее, на заседании коллегии республиканской прокуратуры в начале августа этого года прокурор Коми Сергей Бажутов заявлял о возбуждении уголовного дела по факту получения 65 млн рублей от завышенных энерготарифов. В ходе этой работы темпы прироста задолженности за поставленные энергоресурсы, ранее составлявшие около 1 млрд рублей ежегодно, резко замедлились, констатировала прокуратура.

Как сообщал ТАСС, накануне Сыктывкарский городской суд выдал санкцию на арест гендиректора "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и совладельца "Реновы" Евгения Ольховика, оба арестованы на 2 месяца. Бывший руководитель ЗАО КЭС и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин объявлен в розыск. Ольховик, Вайнзихер и Слободин подозреваются в даче более 800 млн рублей взятки бывшему руководству Коми (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

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