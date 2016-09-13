Мосгорсуд решит вопрос о смягчении меры пресечения захватчику "Ситибанка"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобу защиты предпринимателя Арама Петросяна, арестованного по обвинению в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Защита Петросяна просит для него любую меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО. По словам его адвоката, обвиняемый был признан вменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы, однако окончательные результаты о его здоровье будут известны в ближайшее время.
Вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, Петросян пришел в отделение "Ситибанка", когда в нем находились трое посетителей, двое кассиров-операционистов и охранник. На шее у Петросяна висела обмотанная желтым скотчем коробка, из которой торчали провода.
К 22:00 мск Петросян отпустил всех заложников, а сам сдался властям. Как позже выяснилось, взрывное устройство было муляжом, а в коробке находилась соль. По словам Петросяна, до недавнего времени он производил наборы первой помощи, но обанкротился. Он полностью признал вину, отметив, что не хотел никого убивать, а хотел привлечь внимание к проблеме банкротства.
26 августа Пресненский суд Москвы арестовал Петросяна до 24 октября. Предприниматель обвиняется по ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия"), предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.