Глава Facebook обещает не допустить повторения случаев, подобных трансляции убийства

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НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг пообещал, что компания сделает все возможное, чтобы в дальнейшем предотвратить инциденты, подобные случаю, произошедшему в американском Кливленде (штат Огайо), где один из пользователей выложил в социальную сеть сцену совершенного им убийства. Об этом Цукерберг заявил на конференции разработчиков программного обеспечения Facebook, которая проходит в Сан-Хосе (штат Калифорния).
"Нам предстоит еще много работы, и мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить подобные трагедии", - сказал он. Цукерберг выразил соболезнования родным и близким погибшего - 74-летнего жителя Кливленда Роберта Годвина.
В Facebook в связи с этим также обещали упростить процедуру подачи жалоб на размещенные материалы, публикация которых нарушает правила, установленные соцсетью.
Трагедия в Кливленде, о которой идет речь, произошла 16 апреля. Житель города, 37-летний Стив Стивенс сначала опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о намерении совершить убийство. Через две минуты он разместил видеозапись, на которой запечатлено, как он стреляет в Годвина и убивает его. Еще через несколько минут Стивенс начал трансляцию в прямом эфире через соцсеть, во время которой признался в совершении преступления.
По данным полиции, Стивенс не был знаком с жертвой и выбрал Годвина в качестве цели, скорее всего, наобум. Правоохранительные органы штата Пенсильвания распространили информацию, согласно которой Стивенс покончил жизнь самоубийством.