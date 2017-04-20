Фигуранты дела о теракте в Петербурге отдавали свой заработок на приданое сестре

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Фигуранты дела о теракте в метро Санкт-Петербурга братья Акрам и Аброр Азимовы жили на 5 тысяч рублей в месяц, отдавая остальной заработок на приданое сестре. Об этом в четверг ТАСС сообщил их отец Ахрал Азимов.

"Они оба работали в кафе, Аброр в кафе в поселке Лесное, Акрам - в суши-баре. Они жили очень скромно, всю зарплату они отдавали мне, а я копил деньги на приданое их сестре, которая живет в Киргизии. У них оставалось по 5 тысяч рублей", - рассказал Ахрал Азимов.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу Аброра Азимова, в четверг аналогичное ходатайство рассматривается в отношении его брата Акрама.

Ахрал Азимов также сообщил, что его сын Акрам уехал в Киргизию лечиться от гайморита 27 марта, то есть до теракта в метро. "Я знаю, что его забрали с койки в больнице, а потом вижу, что его задерживают в Подмосковье с гранатой", - сказал Ахрал Азимов.

Он также сообщил, что живет и работает в Москве, а оба его сына имели российское гражданство. "У сыновей не было никаких связей, они работали целыми днями, у них ни на что такое просто времени не было", - отметил Ахрал Азимов.

Теракт в метро

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

6 апреля СК сообщил о задержании восьми подозреваемых по уголовному делу. Позднее был задержан и арестован Аброр Азимов. Накануне задержали его старшего брата Акрама.