Режим контртеррористической операции введен в двух районах Дагестана

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МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в двух районах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.
"Режим введен в 21:00 мск на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана", - уточнил собеседник.
По его словам, режим КТО ограничен селами Нижний Джингутай, Дуранги, Карамахи (включительно) Буйнакского района, Дургели, Гурбуки и Губден (включительно), Карабудахкент (режим не распространяется) Карабудахкентского района Дагестана.
"Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - заключил представитель штаба.