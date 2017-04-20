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Режим контртеррористической операции введен в двух районах Дагестана

Происшествия
20 апреля, 21:36 дата обновления: 20 апреля, 21:41 UTC+3
Как сообщил представитель Оперативного штаба НАК в республике, на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов ведутся мероприятия по поиску боевиков и их пособников
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© НАК, архив

МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в двух районах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.

"Режим введен в 21:00 мск на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана", - уточнил собеседник.

По его словам, режим КТО ограничен селами Нижний Джингутай, Дуранги, Карамахи (включительно) Буйнакского района, Дургели, Гурбуки и Губден (включительно), Карабудахкент (режим не распространяется) Карабудахкентского района Дагестана.

"Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - заключил представитель штаба.

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В двух селах Дагестана введен режим контртеррористической операции

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