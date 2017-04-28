Более 90 несовершеннолетних были задержаны в Москве во время акции 26 марта

Волонтеры открыли в центре Волгограда инсталляцию, посвященную чемпионату мира 2018 годаСпорт 28 апреля, 13:31
Фильм "Неуловимые мстители". ДосьеБиографии и справки 28 апреля, 13:28
Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревогеМосква 28 апреля, 13:22
Экклстоун назвал Гран-при России одним из своих любимых этапов в календаре "Формулы-1"Спорт 28 апреля, 13:13
Лоукостер "Победа" в середине октября начнет полеты в Баден-БаденЭкономика и бизнес 28 апреля, 13:13
Правительство одобрило законопроект о курортном сбореОбщество 28 апреля, 13:10
Госдеп планирует сократить количество сотрудников по всему миру почти на 10%Международная панорама 28 апреля, 13:07
Слияние Maersk и Hamburg Sued одобрено советами обеих компанийТранспорт 28 апреля, 13:07
"Умные" каски вместо молока за вредность: как россиян защищают от опасных условий трудаОбщество 28 апреля, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы доставили в отделения более 90 несовершеннолетних во время несанкционированной акции оппозиции 26 марта. Об этом журналистам сообщила начальник управления МВД РФ по организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства Елена Новосельцева.
"Изначально было доставлено 92 несовершеннолетних. Из них 62 подростка сразу сказали, что они оказались там абсолютно случайно и никаких правонарушений не совершали, поэтому эти ребята были незамедлительно освобождены", - сказала она.
Новосельцева уточнила, что по остальным задержанным сотрудники полиции разбирались более подробно - приглашали родителей и передавали детей им.
"Троих нам не удалось передать родителям, потому что они были приезжими. Мы поместили их в учреждение здравоохранения, а оттуда отправили к месту постоянного проживания", - добавила она.
По словам представителя МВД, когда проводятся подобные акции, сотрудники полиции ориентируются на то, чтобы разъяснить подросткам ответственность, ожидающую их за участие в несанкционированной акции.
"После мартовских событий наши сотрудники выступали в школах на родительских собраниях и классных часах", - отметила Новосельцева.
Всего во время несанкционированной акции в центре Москвы, по данным столичных властей, были задержаны более 600 человек, включая организатора Алексея Навального. По данным Следственного комитета РФ, проводится проверка информации о том, что участникам акции, в том числе подросткам, предлагали деньги в случае их задержания правоохранительными органами.