Более 90 несовершеннолетних были задержаны в Москве во время акции 26 марта

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы доставили в отделения более 90 несовершеннолетних во время несанкционированной акции оппозиции 26 марта. Об этом журналистам сообщила начальник управления МВД РФ по организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства Елена Новосельцева.

"Изначально было доставлено 92 несовершеннолетних. Из них 62 подростка сразу сказали, что они оказались там абсолютно случайно и никаких правонарушений не совершали, поэтому эти ребята были незамедлительно освобождены", - сказала она.

Новосельцева уточнила, что по остальным задержанным сотрудники полиции разбирались более подробно - приглашали родителей и передавали детей им.

"Троих нам не удалось передать родителям, потому что они были приезжими. Мы поместили их в учреждение здравоохранения, а оттуда отправили к месту постоянного проживания", - добавила она.

По словам представителя МВД, когда проводятся подобные акции, сотрудники полиции ориентируются на то, чтобы разъяснить подросткам ответственность, ожидающую их за участие в несанкционированной акции.

"После мартовских событий наши сотрудники выступали в школах на родительских собраниях и классных часах", - отметила Новосельцева.

Всего во время несанкционированной акции в центре Москвы, по данным столичных властей, были задержаны более 600 человек, включая организатора Алексея Навального. По данным Следственного комитета РФ, проводится проверка информации о том, что участникам акции, в том числе подросткам, предлагали деньги в случае их задержания правоохранительными органами.