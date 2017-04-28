Источник: затонувшее в Черном море судно "Лиман" обследуют водолазы и подводные роботы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Затонувшее в Черном море судно "Лиман" будут обследовать не только водолазы, но и телеуправляемые аппараты, работы в районе происшествия еще не начались. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
"Лиман" предстоит обследовать водолазами и телеуправляемыми средствами, причем время начала работ и их конкретные сроки зависят от многих факторов. Это и метеоусловия, и волнение в районе затопления судна. Никто еще не погружался", - сказал собеседник агентства.
Источник также отметил, что вопрос о подъеме судна будет решаться только после всестороннего водолазного обследования и оценки всех рисков.
"Любые решения по "Лиману" пока преждевременны, они будут приниматься после его всестороннего обследования и расчетов всех рисков. Вначале водолазы определят местоположение корабля относительно грунта, затем оценят все риски работ непосредственно внутри затонувшего корабля. Только после этого можно будет говорить о каких-то конкретных действиях", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что "Лиман" лежит на глубине около 90 м и не мешает судоходству в районе пролива Босфор.
Ранее сообщалось, что 27 апреля в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно "Лиман" в результате столкновения с судном Youzarsif-Н получило пробоину правого борта ниже ватерлинии. Российское судно, получив пробоину, затонуло, весь его экипаж был спасен. В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что причиной происшествия, по предварительным данным, стал сильный туман.
Моряки, спасенные с тонущего "Лимана", в пятницу прибыли в Россию на самолете военно-транспортной авиации.