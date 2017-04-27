Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман

АНКАРА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Причиной столкновения исследовательского судна Черноморского флота РФ "Лиман" в проливе Босфор с грузовым судном могли стать плохие погодные условия. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

ТАСС/Ruptly/Reuters

"Экипаж российского судна спасен. Предварительно причиной случившегося называют плохие погодные условия, туман", - сказал дипломат.

В Береговой охране Турции сообщили, что "в настоящее время российские моряки переправляются на борт военного корабля ВМС Турции".

Инцидент произошел днем 27 апреля примерно в 40 км от входа в пролив Босфор. "Лиман" столкнулся с грузовым судном Youzarsif-H под флагом Того. Российской судно, получив пробоину, затонуло. Эту информацию подтвердила и пресс-служба Минобороны РФ.