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Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман

Происшествия
27 апреля, 17:00 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

В качестве предварительной причины происшествия в проливе Босфор рассматриваются плохие погодные условия

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АНКАРА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Причиной столкновения исследовательского судна Черноморского флота РФ "Лиман" в проливе Босфор с грузовым судном могли стать плохие погодные условия. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

ТАСС/Ruptly/Reuters

"Экипаж российского судна спасен. Предварительно причиной случившегося называют плохие погодные условия, туман", - сказал дипломат.

В Береговой охране Турции сообщили, что "в настоящее время российские моряки переправляются на борт военного корабля ВМС Турции".

Инцидент произошел днем 27 апреля примерно в 40 км от входа в пролив Босфор. "Лиман" столкнулся с грузовым судном Youzarsif-H под флагом Того. Российской судно, получив пробоину, затонуло. Эту информацию подтвердила и пресс-служба Минобороны РФ.

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