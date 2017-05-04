Следствие рассматривает четыре версии крушения вертолета в Башкирии

УФА, 4 мая. /ТАСС/. Следствие рассматривает четыре основные версии крушения вертолета Robinson, проводившего мониторинг лесопожарной обстановки в Башкирии. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

"Рассматриваются следующие версии случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. В месте крушения вертолета затруднена видимость в связи с густым туманом", - сказал он.

На борту вертолета находились пилот и два пассажира, они погибли. Авария произошла в горно-лесистой местности.

Следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит доследственную проверку по данному факту.