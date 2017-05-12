Суд отправил задержанного ректора университета имени Бонч-Бруевича под домашней арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга отправил под домашний арест до 4 июля ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, который был задержан ФСБ по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил: ходатайство следствия оставить без удовлетворения. Избрать Бачевскому меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на один месяц и 22 дня, до 4 июля", - сказал судья Алексей Головко, оглашая решение.

Позиция защиты

Защита просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. "Контролирующий орган вполне может обеспечить изоляцию обвиняемого в месте домашнего ареста", - сказал его адвокат Алексей Соколов.

Он отметил, событие преступления произошло больше года назад, а выемка документов в вузе была осуществлена ФСБ в первый раз в 2016 году. "Все документы уже есть в распоряжении следователя. Речь идет о трех контрактах, где были нарушены требования антимонопольного законодательства, Бачевский не состоянии физически что-то здесь изменить", - отметил адвокат.

"Я просил бы поддержать ходатайство защиты об иной мере пресечения в виде домашнего ареста", - сказал сам Бачевский. "Мои действия были совершены два года назад, за это время у меня было множество возможностей оказывать давление (на свидетелей). Я никогда не отказывался от того, что это мое управленческое решение", - добавил он.

По словам Бачевского, для определения ущерба необходимо проведение экономической экспертизы уже в рамках рассмотрения дела по существу.

Позиция следствия

До начала заседания судья Алексей Головко отказал в удовлетворении ходатайства следователя ФСБ о проведении заседания в закрытом режиме.

Из оглашенных материалов следует, что ректору в настоящее время предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" при заключении договоров аренды помещений учебного заведения без проведения конкурсов и по заниженной цене. По версии следствия, он нанес ущерб вузу в 1,7 млн рублей.

"Следствие полагает, что Бачевскому не может быть избрана иная, более мягкая мера пресечения, чем заключение под стражу", - сказал следователь. Он пояснил, что на свободе тот может оказывать давление на сотрудников вуза, многие из которых проходят по делу свидетелями и еще не допрошены, уничтожать доказательства, скрыться от следствия и помешать расследованию.

Кроме того, в деле есть анонимный свидетель под псевдонимом Иванов, который опасается за свою жизнь и здоровье из-за показаний, которые он дает против Бачевского. При допросе в качестве подозреваемого последний не признал свою вину.

УФСБ по Петербургу и Ленинградской области 11 мая сообщило о задержании одного из руководителей университета им. Бонч-Бруевича, не уточнив имя и должность. В деле есть несколько фигурантов, пока задержан один из них. По версии следствия, эти лица совершили деяния, выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства.