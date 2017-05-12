Проверка сообщений СМИ о вспышке кишечной инфекции начата в детсаду в Калининграде

Эксперты: молодые россияне не умеют вести свой бюджетСоциальная ответственность 12 мая, 18:25
Хоккеист Капризов считает, что физически готов сыграть на чемпионате мираСпорт 12 мая, 18:22
Петербург вспоминает жертв теракта в метро на 40-й день трагедииОбщество 12 мая, 18:18
Глава МСП Банка: в России прослеживается тенденция к росту числа компаний МСБКомментарии 12 мая, 18:17
Источник: запуск российского модуля "Наука" состоится не раньше августа 2018 годаКосмос 12 мая, 18:16
Минстрой предложил завершить программу "Жилье для российской семьи"Общество 12 мая, 18:11
Лорд-мэр лондонского Сити поддержал исламскую финансовую системуСоциальная ответственность 12 мая, 18:09
Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словакамиСпорт 12 мая, 17:58
Камерунские школьницы придумали приложение для помощи жертвам боевиковСоциальная ответственность 12 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку по сообщениям СМИ о вспышке кишечной инфекции, в результате которой пострадали 22 воспитанника и сотрудника детского сада номер 131 Калининграда. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Проведение процессуальной проверки поручено следователям следственного отдела по Московскому району города Калининграда регионального управления СК РФ. В ходе доследственной проверки будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, опрашиваться сотрудники детского сада, очевидцы произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников детского дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.