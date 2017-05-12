Проверка сообщений СМИ о вспышке кишечной инфекции начата в детсаду в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку по сообщениям СМИ о вспышке кишечной инфекции, в результате которой пострадали 22 воспитанника и сотрудника детского сада номер 131 Калининграда. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"Проведение процессуальной проверки поручено следователям следственного отдела по Московскому району города Калининграда регионального управления СК РФ. В ходе доследственной проверки будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, опрашиваться сотрудники детского сада, очевидцы произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников детского дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.