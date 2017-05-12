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Проверка сообщений СМИ о вспышке кишечной инфекции начата в детсаду в Калининграде

Происшествия
12 мая, 17:52 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 12, мая. /ТАСС

В результате инфекции пострадали 22 человека

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КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку по сообщениям СМИ о вспышке кишечной инфекции, в результате которой пострадали 22 воспитанника и сотрудника детского сада номер 131 Калининграда. Об этом сообщило  региональное следственное управление СК РФ.

"Проведение процессуальной проверки поручено следователям следственного отдела по Московскому району города Калининграда регионального управления СК РФ. В ходе доследственной проверки будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, опрашиваться сотрудники детского сада, очевидцы произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников детского дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.

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