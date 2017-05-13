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Утечки информации при вирусной атаке на компьютеры МВД РФ не произошло

Происшествия
13 мая, 0:41 дата обновления: 13 мая, 0:48 UTC+3

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, серверные ресурсы не подверглись заражению благодаря использованию отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус"

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вирусная атака на компьютеры МВД РФ локализована, утечек информации не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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"В настоящее время выявленная активность вируса локализована. Утечки служебной информации с информационных ресурсов МВД России не допущено" - сказала она.

МВД в пятницу зафиксировало вирусную атаку на свои персональные компьютеры, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров. По словам Волк, серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус".

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