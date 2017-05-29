Пучков обратился к Минсельхозу с просьбой поддержать аграриев в районе ЧС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков обратился к Министерству сельского хозяйства с просьбой поддержать сельхозпроизводителей в регионах, пострадавших от паводков и пожаров.

"У нас узкая тема - сельскохозяйственные предприятия, в том числе малый и средний бизнес, которые работали в зонах ЧС. Подготовьте дополнительные меры оказания поддержки аграриям. У них очень много сейчас проблем", - сказал глава МЧС на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пучков подчеркнул, что сельхозпроизводителям, пострадавшим как от паводков, так и от пожаров, нужны дополнительные меры по защите и поддержке.

Глава МЧС также поручил Роспотребнадзору держать на контроле цены в зонах чрезвычайных ситуаций. "Контролируйте ценообразование, чтобы в зонах ЧС не были необоснованно завышены цены на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы", - заключил Пучков.