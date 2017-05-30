Суд отказался приостановить производство по делу Меламеда о крупной растрате

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы отказался приостановить производство по уголовному делу в отношении бывших главы госкорпорации "Роснано" Леонида Меламеда и финансового директора компании Святослава Понурова, обвиняемых в растрате 220 млн рублей.

Как передает корреспондент ТАСС, таким образом суд отклонил ходатайство представителей потерпевших.

Во вторник в суде начались слушания уголовного дела по существу. Меламед и Понуров находятся под домашним арестом.

Потерпевшие обосновали свое ходатайство о приостановке производства тем, что заявления о преступлении от Роснано в материалах нет. "В деле отсутствует заявление корпорации. На момент возбуждения уголовного дела она уже являлась коммерческой (в 2011 году Роснано стала акционерным обществом). В связи с чем по закону без заявления потерпевшей стороны дело возбуждать нельзя", - сказал представитель потерпевших Дмитрий Кравченко, добавив, что потерпевшие намерены обратиться в Конституционный суд РФ.

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании: Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова.

Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008-2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из корпорации, Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют. В свою очередь Роснано не считает себя потерпевшей и настаивает на невиновности подсудимых.