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Экс-глава Роснано заявил в суде о своей невиновности

Происшествия
30 мая, 16:15 дата обновления: 30 мая, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Другой фигурант дела - бывший финансовый директор компании Святослав Понуров - также не признал вину

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший глава госкорпорации "Роснано" Леонид Меламед не признал вину в растрате 220 млн рублей, передает корреспонденту ТАСС из зала суда Черемушкинского суда Москвы, где во вторник началось рассмотрение уголовного дела по существу.

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"Я свою вину не признаю ни в какой части", - сказал он, добавив, что надеется на справедливое судебное разбирательство.

Другой фигурант дела - бывший финансовый директор компании Святослав Понуров - также не признал вину.

В ходе заседания защита Меламеда просила допросить бывшего замминистра экономического развития и торговли РФ Андрея Клепача (занимал должность с февраля 2008 года по июль 2014 года). Однако суд не нашел оснований в удовлетворении этого ходатайства на данном этапе судебного разбирательства.

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Коррупционные скандалы Дело о растрате в "Роснано"
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