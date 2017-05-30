Экс-глава Роснано заявил в суде о своей невиновности

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший глава госкорпорации "Роснано" Леонид Меламед не признал вину в растрате 220 млн рублей, передает корреспонденту ТАСС из зала суда Черемушкинского суда Москвы, где во вторник началось рассмотрение уголовного дела по существу.

"Я свою вину не признаю ни в какой части", - сказал он, добавив, что надеется на справедливое судебное разбирательство.

Другой фигурант дела - бывший финансовый директор компании Святослав Понуров - также не признал вину.

В ходе заседания защита Меламеда просила допросить бывшего замминистра экономического развития и торговли РФ Андрея Клепача (занимал должность с февраля 2008 года по июль 2014 года). Однако суд не нашел оснований в удовлетворении этого ходатайства на данном этапе судебного разбирательства.