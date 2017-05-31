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Полиция нашла подростков, разрисовавших патрульные машины на фестивале красок в Челябинске

Происшествия
31 мая, 15:58 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 31, мая. /ТАСС

С детьми и их родителями проведена профилактическая беседа

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Полиция установила личности нескольких подростков, разрисовавших полицейские автомобили во время фестиваля красок в Челябинске. С детьми и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщила ТАСС представитель пресс-службы городского управления внутренних дел.

"Челябинские полицейские отыскали ряд подростков, нарушавших общественный порядок на фестивале красок. Установлено, что эти подростки не состояли на учете в отделении по делам несовершеннолетних, не попадали под надзор и не привлекались к административной ответственности. С детьми и их родителями проведена профилактическая беседа", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 27 мая в Челябинске прошел фестиваль красок, на котором подростки разрисовали полицейские автомобили. Полиция начала проверку по фактам нарушения общественного порядка. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал инцидент на фестивале "атакой на имидж региона" и призвал разобраться в причинах произошедшего.

Организаторы фестиваля ранее сообщали, что как такового фестиваля не было, так как руководство торгово-развлекательного комплекса "Горки", где все должно было пройти, расторгло договор о предоставлении территории. Организаторам удалось договориться с соседним магазином о размещении торговой палатки с красками, но проводить мероприятие с ведущими на сцене не стали.

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