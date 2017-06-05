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Более 4 тыс. человек на Урале вторые сутки остаются без света после урагана

Происшествия
5 июня, 8:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Большая часть из них - жители Нижнего Тагила и Староуткинска Свердловской области

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© Андрей Махонин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. жителей Свердловской области вторые сутки остаются без электроснабжения после ураганного ветра, который бушевал в регионе вечером 3 июня. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

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Почти 100 многоквартирных домов повреждены в Нижнем Тагиле ураганным ветром

"По данным регионального штаба по обеспечению энергобезопасности, к 07:00 (05:00) утра 5 июня без электричества в области оставались около 4,3 тыс. потребителей. Большая часть из них - две тысячи человек - жители Нижнего Тагила и Староуткинска. Оставшиеся проживают в Серовском городском округе, Кушве и нескольких населенных пунктах Белоярского района", - отметили в департаменте.

По данным властей, минувшей ночью электроснабжение восстановлено в домах более 10 тыс. жителей области. "На текущий момент в Нижнем Тагиле выполнен ремонт и установлены временные кровли на 50 многоквартирных домах", - уточнили в ведомстве. Всего в городе в результате удара стихии повреждены около 100 многоквартирных домов.

Штормовое предупреждение на территории Свердловской и Челябинской областей продлено на 5 июня. По информации синоптиков, сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, града, местами крупного, шквалистого усиления ветра до 20-25 м/с.

Ураган на Урале

3 июня в результате прохождения мощного грозового фронта по территории Среднего Урала были зафиксированы многочисленные технологические нарушения в электросетевом комплексе.

По данным властей, в общей сложности свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, были обесточены 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске Свердловской области, там был введен режим ЧС.

В результате разгула стихии погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.

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