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Суд поместил замглавы Владимирской области под домашний арест

Происшествия
6 июня, 13:13 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Елена Мазанько будет отбывать домашний арест в квартире в Москве

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Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался арестовывать и поместил под домашний арест вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько, обвиняемую в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей. Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, суд отклонил ходатайство следствия.

Мазанько будет отбывать домашний арест в квартире в Москве. Ей запрещено покидать помещение без разрешения следователя, использовать телефон и интернет, а также общаться с представителями СМИ.

Следователь в ходе заседания просил Мазанько арестовать, так как, находясь на свободе, она, по мнению следствия, может скрыться и уничтожить доказательства по делу. В свою очередь представитель прокуратуры просил не заключать обвиняемую под стражу, так как у нее диагностирован рак, а ее вина еще не доказана. Защита обвиняемой настаивала на избрании домашнего ареста. Мазанько свою вину в суде не признала.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении чиновницы по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ей предъявлено обвинение в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей. По версии следствия, вице-губернатор получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Елена Мазанько - заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям, контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально- хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в администрации Владимирской области в июле 2013 года. До этого работала заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ, а еще ранее была вице-губернатором Кемеровской области.

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