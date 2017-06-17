Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК настаивает на передаче из полиции дела о гибели ребенка в Балашихе

Происшествия
17 июня, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ настаивает на передаче из полиции в свое производство уголовного дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче в производство следователей уголовного дела по факту ДТП, повлекшего смерть шестилетнего ребенка, для полного и объективного расследования", - сказала Петренко.

Как ранее сообщалось в СМИ, в Балашихе автомобиль наехал на мальчика и протащил его не меньше десяти метров, в крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было найдено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требует провести повторную экспертизу и утверждает, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена.

Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка.

"В случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры РФ", - заключила Петренко.

Смотрите также

Прокуратура потребовала передать другим следователям дело о ДТП с якобы пьяным ребенком

СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП

МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка

Кузнецова требует тщательной проверки обстоятельств гибели якобы нетрезвого ребенка в ДТП

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
СК настаивает на передаче из полиции дела о гибели ребенка в Балашихе
4
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
5
Порошенко отменил "закон Савченко"
6
ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиков
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама