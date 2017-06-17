СК настаивает на передаче из полиции дела о гибели ребенка в Балашихе

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ настаивает на передаче из полиции в свое производство уголовного дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче в производство следователей уголовного дела по факту ДТП, повлекшего смерть шестилетнего ребенка, для полного и объективного расследования", - сказала Петренко.
Как ранее сообщалось в СМИ, в Балашихе автомобиль наехал на мальчика и протащил его не меньше десяти метров, в крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было найдено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требует провести повторную экспертизу и утверждает, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена.
Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка.
"В случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры РФ", - заключила Петренко.