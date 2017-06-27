Вердикт присяжных обвиняемым в убийстве Немцова огласят 28 июня

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей сегодня не пришла к единогласному мнению о виновности пятерых подсудимых по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Как передает корреспондент ТАСС из зала Московского окружного военного суда, находясь в совещательной комнате, присяжные не пришли к единогласному решению по поставленным перед ними вопросам.

"К единому мнению мы не пришли. Просим объявить перерыв до завтра", - сказала старшина присяжных судье.

Сейчас судья Юрий Житников объявил перерыв до 28 июня, когда и будет оглашен вердикт.

Коллегия присяжных заседателей во вторник удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта обвиняемым в убийстве политика. Перед присяжными поставлены 26 вопросов, главным из которых является вопрос о виновности Заура Дадаева в убийстве Немцова, "которое он совершил совместно с другими подсудимыми".

Согласно закону, для принятия единогласного решения в совещательной комнате присяжным отводится три часа. Присяжные провели сегодня в совещательной комнате чуть более двух часов. Таким образом, в среду у коллегии будет час, чтобы принять единогласное мнение. В случае, если оно не будет достигнуто, то на вопросы присяжные будут отвечать голосованием.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.