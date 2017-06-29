Присяжные вновь попытаются решить судьбу обвиняемых в убийстве Немцова голосованием

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде со второй попытки в четверг так и не смогла принять решения по признанию виновности или оправданию пятерых подсудимых в убийстве политика Бориса Немцова. Таким образом, народные судьи, как и днем ранее, перешли к голосованию по поставленным перед ними вопросам.
Согласно закону, каждый из 26 вопросов будет разрешаться большинством голосов. При равном их количестве решение трактуется в пользу подсудимого. При голосовании присяжные не ограничены во времени и могут находиться в совещательной комнате столько, сколько необходимо.
Судья Юрий Житников в четверг предоставил присяжным еще три часа для вынесения единодушного вердикта, сославшись на пункт 36 пленума Верховного суда РФ от ноября 2005 года. Как отмечается в разъяснениях ВС РФ, если присяжные обратились к суду за какими-либо разъяснениями, то после их получения им вновь предоставляется три часа для принятия единодушного решения.
Судебный процесс по делу об убийстве Немцова начался в октябре 2016 года. Тогда стороны отобрали 12 основных и 10 запасных присяжных заседателей. 27 июня судья удалил из коллегии двух присяжных - одну из них за сокрытие информации о судимости ее покойного мужа, еще один присяжный был удален за пронос в совещательную комнату записей, содержащих информацию по делу, не исследованную в суде.
Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.