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Суд отправил под домашний арест участницу ДТП на Кутузовском проспекте, где погиб байкер

Происшествия
1 июля, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Юлия Дубовцева будет находиться под домашним арестом до 26 августа

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Никулинский суд отправил под домашний арест Юлию Дубовцеву, управлявшую Mercedes, попавшим в ДТП на Кутузовском проспекте Москвы и сбившим байкера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Дубовцевой меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 августа", - сказала представитель суда.

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Она обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее был задержан и арестован 20-летний владелец автомобиля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ - "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта". Ему предъявлено обвинение.

26 июня возле дома номер 48 по Кутузовскому проспекту столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикл Yamaha, которым управлял 23-летний москвич. В результате ДТП мотоциклист с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. По данным СМИ, в Mercedes находились студенты МГИМО.

Следствие установило, что до момента ДТП Mercedes управляла 20-летняя жительница Московской области. Владелец автомобиля, находившийся на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что привело к дорожно-транспортному происшествию.

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