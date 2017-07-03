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Ставший участником смертельного ДТП студент МГИМО отчислен

Происшествия
3 июля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Студент Аркадий Смелов заключен под стражу на два месяца

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Студент МГИМО Аркадий Смелов, обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекших за собой гибель мотоциклиста на Кутузовском проспекте, отчислен. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Студент отчислен. Все соответствующие бумаги уже подписаны", - сказали в пресс-службе МГИМО.

29 июня Никулинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца студента МГИМО Аркадия Смелова по обвинению в нарушении правил безопасности движения, повлекших ДТП на Кутузовском проспекте и гибель мотоциклиста. Следователь в суде пояснил, что во время ДТП Смелов в состоянии алкогольного опьянения находился на пассажирском сидении автомобиля Mercedes. По версии следствия, во время движения Смелов стал отнимать и выкручивать руль у находившейся за рулем девушки, в результате чего произошла авария.

В свою очередь защитник сообщил суду о добровольной явке Смелова в полицию, а также о том, что водитель Mercedes скрылась с места происшествия и только спустя время явилась в полицию с родителями, где изложила версию о том, что Смелов вырывал у нее руль. Смелову, 1997 года рождения, студенту второго курса МГИМО, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 268 ("Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"), максимальное наказание по данному составу - 4 года колонии.

26 июня возле дома номер 48 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение автомобиля Mercedes и мотоцикла Yamaha, которым управлял 23-летний москвич. В результате ДТП молодой человек с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

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