Все пострадавшие в ДТП с автобусом под Томском выписаны из больницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Врачи Томской областной клинической больницы выписали последних пациентов, остававшихся на лечении после ДТП с участием пассажирского автобуса в Томской области, в котором погиб ребенок и 17 человек получили травмы. Об этом сообщили в пятницу в региональном Минздраве.

"Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов, трое остававшихся в Томской областной клинической больнице пациентов выписались", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в понедельник на 261-м км трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель с 27 пассажирами, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб пятимесячный ребенок, пострадали 17 человек.

По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Второе дело - о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека - расследуется в отношении водителя.