Все пострадавшие в ДТП с автобусом под Томском выписаны из больницы

Клуб НБА "Даллас" продлил контракт с 39-летним форвардом НовицкиСпорт 7 июля, 8:39
Баскетболист Швед может разорвать контракт с "Химками" ради перехода в НБАСпорт 7 июля, 8:01
На востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожарПроисшествия 7 июля, 7:37
Мэр Нью-Йорка посетит Гамбург для участия в акции протестаМеждународная панорама 7 июля, 7:27
CNN: Microsoft планирует массовые сокращения сотрудниковЭкономика и бизнес 7 июля, 7:27
В Москве и области ожидается дождь и до 16 градусов теплаМосква 7 июля, 6:07
Тёрнбулл сообщил, что готов к случайной встрече с Путиным в лифте отеля в ГамбургеМеждународная панорама 7 июля, 4:59
Руди Гэй стал игроком клуба НБА "Сан-Антонио", Галлинари продолжит карьеру в "Клипперс"Спорт 7 июля, 4:57
"Известия": из-за холодного лета цены на овощи выросли в 1,5 разаЭкономика и бизнес 7 июля, 3:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Врачи Томской областной клинической больницы выписали последних пациентов, остававшихся на лечении после ДТП с участием пассажирского автобуса в Томской области, в котором погиб ребенок и 17 человек получили травмы. Об этом сообщили в пятницу в региональном Минздраве.
"Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов, трое остававшихся в Томской областной клинической больнице пациентов выписались", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в понедельник на 261-м км трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель с 27 пассажирами, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб пятимесячный ребенок, пострадали 17 человек.
По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Второе дело - о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека - расследуется в отношении водителя.