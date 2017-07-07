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Все пострадавшие в ДТП с автобусом под Томском выписаны из больницы

Происшествия
7 июля, 7:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Авария произошла в понедельник. Ее жертвой стал ребенок, еще 17 человек пострадали

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Врачи Томской областной клинической больницы выписали последних пациентов, остававшихся на лечении после ДТП с участием пассажирского автобуса в Томской области, в котором погиб ребенок и 17 человек получили травмы. Об этом сообщили в пятницу в региональном Минздраве.

"Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов, трое остававшихся в Томской областной клинической больнице пациентов выписались", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в понедельник на 261-м км трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель с 27 пассажирами, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб пятимесячный ребенок, пострадали 17 человек.

По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Второе дело - о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека - расследуется в отношении водителя.

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