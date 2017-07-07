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Комиссия Ростехнадзора приступила к выяснению причин аварии в шахте "Норникеля"

Происшествия
7 июля, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Срок работы комиссии по выяснению причин аварий на производстве составляет 30 суток

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин взрыва в шахте рудника "Заполярный" в Норильске, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Комиссия создана. Приступила к работе", - сказали в пресс-службе. Срок работы комиссии в ведомстве не уточнили.

Традиционно срок работы комиссии по выяснению причин аварий на производстве составляет 30 суток, но при необходимости он может быть продлен.

В пятницу на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв. Погибли четыре человека, их тела найдены. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, судьба одного горняка остается неизвестной, на поверхность эвакуирован 151 человек.

Рудник "Заполярный" входит в Заполярный филиал горно- металлургической компании "Норильский никель", расположен в одноименной промзоне Норильска в 7 км к югу от города. На предприятии открытым и подземным способом ведется добыча медно-никелевых и сульфидных руд.

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Взрыв на руднике "Заполярный" в Норильске
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