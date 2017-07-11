Начальник службы пожаротушения Москвы отдал свою маску для спасения человека в ТРЦ "РИО"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Начальнику службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Москве Юрию Жуковскому пришлось отдать свою маску и противогаз, чтобы спасти человека из горящего торгового центра "РИО". Отвечая на вопрос ТАСС о том, было ли ему страшно, он сказал: "Страшно, конечно. Но в такие моменты не думаешь об этом. Понимаешь, что кто, если не ты".

По словам Жуковского, он вел тушение пожара на другом участке торгового центра, когда поступила информация о том, что в герметичном холодильнике в одном из торговых павильонов заблокированы четыре человека. "Руководство главка приняло решение все силы бросить на поиск и спасение людей", - сказал Жуковский. По словам спасателя, ситуация была осложнена тем, что вход в магазин, где расположен холодильник, закрывали жалюзи, за которыми находилась витрина - два слоя оргстекла. Более того, здание было сильно задымлено, передвигаться приходилось наощупь.

"Те, кто раньше обследовал это помещение, говорили, что не могут найти вход. Моему звену удалось найти место, где укрылись люди. Вскрыв жалюзи, разбили стекло топором, однако за ним оказалась металлическая конструкция, пролезть через которую было невозможно. Но шагнув вправо за жалюзи, мы оказались в этом помещении, время было ограничено, люди кричали, что больше не могут терпеть, что у них заканчивается воздух", - рассказал Жуковский.

В холодильнике укрылись два парня и две девушки, их выпускали по очереди и сразу надевали самоспасатели, каждого выводил пожарный. "Четвертому я отдал свою маску, мы с ним ползли и дышали по очереди, так и доползли до выхода", - сказал Жуковский. "Я не считаю, что это героический поступок", - признался он.

Пока пожарные пробивались к четырем пострадавшим, с перепуганными людьми, закрывшимися в холодильнике, разговаривал по телефону начальник штаба пожаротушения Антон Цой. "К нам подошли работники торгового комплекса, они рассказали, что четыре человека спрятались в холодильнике. Нам дали их мобильный телефон, чтобы мы могли узнать их примерное местонахождение", - рассказал Цой. Он пояснил, что площадь центра огромная, а точной схемы практически ни у кого не было.

"Пока звено пожарных наощупь вело поиски, я говорил с ними по телефону, объяснял как себя вести, что в первую очередь надо лечь на пол и стучать в дверь, чтобы их услышали пожарные, которые уже идут к ним при сильном задымлении и очень высоких температурах", - рассказал Цой. Он отметил, что у людей сначала была паника, но во время разговора они успокоились и уже действовали по рекомендациям пожарных.

Пожар в "РИО"

Сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корпус 1, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило в 17:39 мск в понедельник. Возгорание произошло на минус первом этаже - в текстильном магазине, где загорелись товары народного потребления. Пострадали 18 человек, 14 из них госпитализированы. Полная ликвидация пожара была объявлена в 23:27 мск.