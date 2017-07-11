Состояние четырех пострадавших при пожаре в ТРЦ "РИО" в Москве остается тяжелым

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четырнадцать пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы остаются в больницах, состояние четырех из них оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

"Всего, по уточенным данным, были госпитализированы 15 человек, один ребенок выписан. В больницах остаются 14 человек, состояние четверых из них оценивается как тяжелое, десятерых как средней и легкой степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Всего пострадали 18 человек, троим из них медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корпус 1 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило 10 июля в 17:39 мск. Возгорание произошло в торговом комплексе на минус первом этаже - в текстильном магазине, где загорелись товары народного потребления. Полная ликвидация пожара была объявлена в 23:27 мск.