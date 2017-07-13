В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России

Елена Бегунова стала победителем народного голосования премии "Медиа-Менеджер России 2017"Новости партнеров 13 июля, 14:49
СМИ: правительство Индии выставит Air India на продажуТранспорт 13 июля, 14:44
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередьОбщество 13 июля, 14:43
Верховный суд инициировал структурную реформу судовПолитика 13 июля, 14:41
Оргкомитет постарается сделать билеты на ЧМ-2018 максимально доступными для граждан РФСпорт 13 июля, 14:40
Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитациюСпорт 13 июля, 14:35
Ямальские археологи обнаружили под Салехардом захоронение эпохи бронзыНовости Урала 13 июля, 14:34
Александр Кержаков назначен на пост координатора команд академии ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 14:24
Россия переходит на национальные кредитные рейтингиЭкономика и бизнес 13 июля, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СУХУМ, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура Абхазии сообщила в четверг о задержании подозреваемых по делу о разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них.
"По делу о разбойном нападении на туристов, совершенном 11 июля в селе Приморское Гудаутского района, задержаны подозреваемые", - сообщил ТАСС заместитель генерального прокурора республики Эшсоу Какалия, не уточнив число задержанных. "Такую информацию в интересах следствия мы дать не можем, ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - подчеркнул он.
11 июля в Гудаутском районе двое неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. В результате завязавшейся драки глава семьи Кабановых получил ножевые ранения, вследствие которых скончался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Премьер-министр республики Беслан Барциц отметил, что преступление совершено не на территории мест организованного отдыха туристов, а на диком пляже вдали от курортных объектов.