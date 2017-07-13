В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России

СУХУМ, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура Абхазии сообщила в четверг о задержании подозреваемых по делу о разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них.

"По делу о разбойном нападении на туристов, совершенном 11 июля в селе Приморское Гудаутского района, задержаны подозреваемые", - сообщил ТАСС заместитель генерального прокурора республики Эшсоу Какалия, не уточнив число задержанных. "Такую информацию в интересах следствия мы дать не можем, ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - подчеркнул он.

11 июля в Гудаутском районе двое неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. В результате завязавшейся драки глава семьи Кабановых получил ножевые ранения, вследствие которых скончался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Премьер-министр республики Беслан Барциц отметил, что преступление совершено не на территории мест организованного отдыха туристов, а на диком пляже вдали от курортных объектов.