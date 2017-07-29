СК возбудил уголовное дело по факту крушения сухогруза в Черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения сухогруза в Черном море у берегов Крыма, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба либо повлекшего по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того, перевозивший пшеницу. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии.
В ходе спасательной операции была обнаружена лодка с тремя членами экипажа сухогруза, позже был обнаружен плот с еще пятерыми моряками, поиски еще одного продолжаются. Состояние всех спасенных удовлетворительное.
Как отметили в МЧС, зерновоз вышел в рейс, несмотря на шторм. В настоящее время судно ушло под воду. В поисках задействованы в том числе суда и авиация Черноморского флота РФ.
"В настоящее время проведен ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в Следственном управлении.