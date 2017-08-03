ФСБ пресекла деятельность группы подпольных продавцов оружия в ЦФО и на Урале

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. ФСБ России пресекла деятельность преступной группы, производившей и продававшей оружие в Центральной России и на Урале. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей подпольное производство, а также сбыт боевого огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Центрального и Уральского федеральных округов", - сообщили в ЦОС.
При попытке продажи огнестрельного оружия задержаны с поличным два активных участника преступной группы. "В ходе обысков по их адресам проживания изъяты 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, свыше 150 боеприпасов различного калибра, значительное число основных частей, а также технологическое оборудование для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов", - отметили в ЦОС.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, добавили в ФСБ.