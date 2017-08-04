Испытательный срок Навальному по делу "Ив Роше" продлен на один год

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ и продлил оппозиционеру Алексею Навальному испытательный срок по делу "Ив Роше" на один год. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить представление ФСИН и продлить испытательный срок Навальному на один год - до 30 декабря 2020 года", - огласила решение судья Светлана Туманина.

Навальный 12 июня совершил правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митингов"), за которое постановлением Симоновского районного суда Москвы ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.

Кроме того, 3 августа суд признал Навального виновным по той же статье и назначил ему административный штраф в размере 300 тыс. рублей. В целях предупреждения совершения со стороны оппозиционера повторных правонарушений уголовно-исполнительной инспекцией Москвы в суд было направлено представление о продлении ему испытательного срока на один год - всего до шести лет.

30 декабря 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно с испытательным сроком на 5 лет, его брат - 3,5 года реального срока лишения свободы.

Ранее ФСИН за различные нарушения неоднократно просила суд заменить условное наказание Навальному на реальное, однако эти попытки успехом не увенчались.

Позиции сторон

В ходе заседания представитель уголовно-исполнительной инспекции заявила о том, что Навальный систематически нарушал условия отбывания назначенного ему судом условного наказания. "Со стороны осужденного отмечается намеренное и систематическое неисполнение ранее наложенных судом обязанностей. Навальный является на регистрацию только тогда, когда ему удобно, но не когда положено", - отметила представитель ФСИН. Гособвинение полностью поддержало представителя ФСИН.

Защита оппозиционера в свою очередь была против продления испытательного срока Навальному и настаивала на отказе в представлении ФСИН. "Мой доверитель неукоснительно исполнял все наложенные на него обязанности Замоскворецким судом Москвы, возместил вред в полном объеме потерпевшей стороне, а также оплатил административный штраф, наложенный на него ранее", - подчеркнул адвокат Вадим Кобзев. "Он не дебошир, не пьяница и не наркоман", - добавил адвокат.

Навальный отметил, что он трудоустроен, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит и является добропорядочным гражданином. "Заявленное представление ФСИН кажется довольно странным. Мне предписано приходить два раза в месяц, я исполняю это предписание, а объективных причин для продления (испытательного срока) в суде никто не предоставил", - сказал он.